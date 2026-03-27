Trump’ın İran paniği ve küresel savaş pandemisi

Orta Doğu’daki kriz derinleşirken, ABD iç siyasetinde ve küresel piyasalarda "İran depremi" yaşanıyor. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, A Haber canlı yayınında Trump yönetiminin içine düştüğü çaresizliği, CIA’in Ayatullah Hameney hakkındaki çarpıcı iddialarını ve dünyayı pençesine alan "savaş pandemisinin" ekonomik yıkımını tüm detaylarıyla deşifre etti. Hürmüz Boğazı’nda petrodolar sistemine karşı yükselen Yuan hamlesi ve Pentagon’un bölgeye yaptığı 10 bin kişilik yeni askeri sevkiyat, savaşın seyrinin artık geri dönülemez bir noktaya ulaştığını kanıtlıyor.