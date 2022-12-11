Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Tahsin Tarhan da mı yandaş?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin yolsuzluk iddialarına yanıt verdi. Bakan Varank, "Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir." dedi. Diğer yandan Mustafa Varank, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın şirketine 100 milyon TL teşvik verildiğini açıklayarak, "Tahsin Tarhan da mı yandaş?" diye sordu.

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmelere katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sataşma üzerine söz alarak konuşma yaptı.

Mustafa Varank, muhalefetin yolsuzluk iddialarına hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

"İSPAT ETMEYEN NAMERTTİR"

Bakan Varank, "Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir. 17 yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Benimle ilgili en ufak yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Ortada bir yolsuzluk usulsüzlük varsa ispat etmeyen namerttir. Biz haram işinden anlamayız." ifadelerine yer verdi.

CHP'Lİ VEKİLE "YANDAŞ" YANITI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin "teşvikler ve destekler yandaşlara gidiyor ya da hiçbir işe yaramıyor." şeklindeki iddialarını "içi boş eleştiriler" olarak nitelendirerek, bu konuda otomotiv sektöründe faaliyet gösteren başarılı bir şirketi örnek gösterdi.

AK Parti iktidarı döneminde yatırımlarını büyüten şirketin, Avrupa ve Ortadoğu'da bilinen bir marka haline geldiğini söyleyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı firma geçtiğimiz sene Bakanlığımızdan yeni yatırım için 100 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı. Türkiye ekonomisine, AK Parti iktidarına güvenip yeni yatırımlar yapan böyle firmaları elbette destekleyeceğiz. Bu firmanın sahibi CHP Milletvekili Sayın Tahsin Tarhan. Kendisine yatırımları için çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızdan 100 milyon liralık teşvik belgesi alan CHP Milletvekili Sayın Tahsin Tarhan da mı yandaş? Son 4 yılda, 18 CHP'li belediye için 29 teşvik belgesi düzenledik. Bunlardan altısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. O da mı yandaş? Ülkemizde yatırım yapan, taş üstüne taş koyan kim varsa ayrım yapmadan destekledik, desteklemeye devam edeceğiz."

Elindeki grafiği gösteren Varank, "Türkiye şu anda girişimcilik alanında altın çağını yaşıyor. Sizin gözlerinizi yumduğunuz, kulaklarınızı tıkadığınız gerçek işte tam olarak bu. Türk 'start-up'lar 2020 yılında 154 milyon dolar yatırım aldı, 2021'de bu tutar 1,6 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 9 ayında daha şimdiden 1,5 milyar doları yakaladık." diye konuştu.

Kalkınma ajanslarının da gençlere yatırım yapacak fonlara katılmasına yönelik düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Varank, CHP'nin bu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine gittiğini anımsattı.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Biraz dürüst olun, dürüst. Bir yandan 'Fon kuracağız.' diyeceksiniz diğer yandan bizim kurduğumuz fonları baltalamaya çalışacaksınız. Şimdi de Kılıçdaroğlu çıkmış Türkiye'ye para yağdıracakmış. Yurt dışından 3 yılda 325 milyar dolar fon getirecekmiş. Sen önce tuttuğun danışmanı getir. Tabii bir de temiz para meselesi var. Daha düne kadar Londra'daki tefecilerden para dilendiğimizi iddia ediyordu. Kendisi oraya gidince temiz para bulduğunu söylüyor. İngiltere'de, Rusya'nın 31 milyar dolar, Katar'ın yaklaşık 40 milyar dolar yatırımı var. Sizin o gittiğiniz fonlar, Katar, Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralarını dağıtıyor. Bu paralar doğrudan Türkiye'ye gelince kirli, Londra üstünden gelince temiz öyle mi? Nasıl temizlediniz bu paraları? Buckingham Sarayı'nın çamaşırhanesinde mi yıkadınız?"