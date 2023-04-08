Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İstanbul'daki programa Togg ile geldi

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla üretime aldığı ve akıllı cihaz olarak piyasaya sürdü Togg’da teslimatlar başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İstanbul'da katıldığı programa makam aracı olarak kullandığı Togg ile geldi. Vatandaşlar araca yoğun ilgi gösterdi. Bakan Varank sevkiyatların devam edeceğini söyledi.

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