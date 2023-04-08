08 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İstanbul'daki programa Togg ile geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İstanbul'daki programa Togg ile geldi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2023 12:15
Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla üretime aldığı ve akıllı cihaz olarak piyasaya sürdü Togg’da teslimatlar başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İstanbul'da katıldığı programa makam aracı olarak kullandığı Togg ile geldi. Vatandaşlar araca yoğun ilgi gösterdi. Bakan Varank sevkiyatların devam edeceğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Togg makam aracı oldu
Togg makam aracı oldu
CHP’de aday listesi belli oluyor!
CHP'de aday listesi belli oluyor!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkili vaatleri
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkili vaatleri
7’li koalisyonun adaylık krizine özel animasyon
7'li koalisyonun adaylık krizine özel animasyon
eski Türkiye’nin unuttuğu yer! Bir mesajları var
eski Türkiye’nin unuttuğu yer! Bir mesajları var
7’li koalisyonda liste savaşları! Kargaşa...
7’li koalisyonda liste savaşları! Kargaşa...
Oy pusulası için kura çekimi bugün
Oy pusulası için kura çekimi bugün
Atıklar kağıda dönüşüyor!
Atıklar kağıda dönüşüyor!
Kılıçdaroğlu’nun ortağından PKK söylemleri
Kılıçdaroğlu’nun ortağından PKK söylemleri
Geçmişin tanıkları! İşte koalisyon belası
Geçmişin tanıkları! İşte koalisyon belası
İstanbul’a yeni metro hattı
İstanbul'a yeni metro hattı
Siyasete terör lekesi!
Siyasete terör lekesi!
Daha Fazla Video Göster