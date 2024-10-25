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Saldırı haberi sonrasında Özel Harekatın TUSAŞ’a hareket anı!

Saldırı haberi sonrasında Özel Harekatın TUSAŞ’a hareket anı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 18:19
TUSAŞ saldırısı sonrası Özel Harekat polislerimizin bölgeye harekat anına dair görüntüler ortaya çıktı. İşte o harekat anı sadece A Haber’de
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Özel Harekatın TUSAŞ’a hareket anı!
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