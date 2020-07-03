Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerindeki bakanlardan ilk açıklama | VİDEO

Son dakika haberi... Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerinde incelemelerde bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca patlamanın yaşandığı yere gitti. İncelemelerini tamamlayan bakanlar, basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi. Ekip olarak olayın bundan sonraki sürecini de tamamen vatandaşlarımızın durumlarını netleştirdikten sonra o süreye kadar kalacağımızı söylemek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Çalışan toplam 186 kişi vardı. 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 96 kişi hastanelerde... 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. (Haber alınamayan kişi sayısı...) 60 ama 15-20'ye yakın kişinin yakın dönemde sahadan ayrıldığını biliyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu şunları söyledi:

Hem soğutma çalışmaları hem de enkazdaki diğer çalışmalar devam etmektedir. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Onun üzerine söyleyebilecek bir değerlendirme yok. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda sayın Başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde, elbetteki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiğine yönelik çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geçmiş olsun.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da şöyle konuştu:

"Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün çalışanlarımızın ailelerini tek tek hane ziyaretlerine başladık. Gerek sosyal yardımlar gerekse sosyal hizmetlerle ailelerimizin yanındayız."