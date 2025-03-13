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Şaibeli diploma krizi büyüyor! Başsavcılıktan üniversiteye ikinci yazı

Şaibeli diploma krizi büyüyor! Başsavcılıktan üniversiteye ikinci yazı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 09:40
Ekrem İmamoğlu'na katıldığı bir canlı yayında üniversiteden mezun olmadan önce usulsüz yatay geçiş yaptığı iddiaları soruldu. Ancak diploma ile ilgili soruyu geçiştirip Girne'de futbol oynadığı günleri anlattı. Zaman zaman "Boş soru bunlar, ciddi soru sor" diyerek yayını yöneten gazeteciyi fırçaladı. Öte yandan usulsüz diploma skandalında yeni gelişme yaşandı. Savcılık İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne ikinci kez yazı gönderdi. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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