29 Mart 2023, Çarşamba
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Sahte doktor olarak tanınan Ayşe Özkiraz ilk kez ATV'ye konuştu: Bir yalan sarmalına takıldım çok pişmanım
Türkiye'nin sahte doktor olarak tanıdığı Ayşe Özkiraz ilk kez ATV ekranlarına konuştu. Yaşadığı süreci anlatan Özkiraz bir yalan sarmalına takıldığını ifade ederken "Yaptığım hatanın bedelini orada yatarak ödedim. Ben gerçekten dersimi aldım." ifadelerini kullandı. Özkiraz neden böyle bir şey yaptığına yönelik soruya ise "Amacım maddi kazanç sağlamak değildi. Amacım doktorluk ortamını görmekti." yanıtını verdi. İşte detaylar...