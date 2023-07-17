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Sahte belge çetesine operasyon: 8 gözaltı! 6 ilde baskın

A Haber
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Giriş: 17.07.2023 15:52
İstanbul merkezli 6 ilde resmi belgede sahtecilik operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda yüzlerce sahte belge ve bunların yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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