27 Mart 2022, Pazar
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Sahil Güvenlik mayın alarmında! A Haber sıcak bölgede
İstanbul Boğazı'nda eski tip mayının bulunmasının ardından tedbirler artırıldı. Olası tehlikelere karşı, Deniz Kuvvetleri üç mayın tarama gemisini Balıkesir'den İstanbul'a gönderdi. A Haber Yurt - İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, o mayının imha edildiği yerden son gelişmeleri aktardı.