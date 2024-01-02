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Sahil güvenlik Ege'de devriyede! 25 bin göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 10:18
Ege'de 2023'te geri itilen 25 bin düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı. 20 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu. Göçmenler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itiliyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe'den aktardı.
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