04 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları "Sağlıkta Teknolojik İstiklal" çalıştayı yapıldı!
Sağlıkta Teknolojik İstiklal çalıştayı yapıldı!

"Sağlıkta Teknolojik İstiklal" çalıştayı yapıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2025 22:07
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri kapsamında "Toplumun da bilim insanlarının neler yaptığından haberdar olmadığını biliyoruz. Hem karar yapıcıları yönlendirmek, beslemek hem kamuoyunu bilim dünyasının serencamıyla ilgili bilgilendirmek açısından her yıl bu tür bir çalışma sonucunda ödül sahibi hocalarımızın kamuoyuyla iletişim kurmasını, bir bildiri etrafında paylaşım yapmasını arzu ediyoruz." dedi.
Sağlıkta Teknolojik İstiklal çalıştayı yapıldı!
Sağlıkta Teknolojik İstiklal çalıştayı yapıldı!
"Sağlıkta Teknolojik İstiklal" çalıştayı yapıldı!
Özgür Özel’e yapılan saldırıda yeni detaylar!
Özgür Özel'e yapılan saldırıda yeni detaylar!
Sırrı Süreyya Önder’e veda
Sırrı Süreyya Önder'e veda
Devlet Bahçeli: Provokasyon düşündürücüdür
Devlet Bahçeli: Provokasyon düşündürücüdür
Provokasyonun arkasında kimler olabilir?
Provokasyonun arkasında kimler olabilir?
Sırrı Süreyya Önder’e veda
Sırrı Süreyya Önder’e veda
Özgür Özel’e saldırı anı kamerada
Özgür Özel'e saldırı anı kamerada
Saldırganın 21 yıl önceki görüntüleri
Saldırganın 21 yıl önceki görüntüleri
Saldırgan ifadesinde ne anlattı?
Saldırgan ifadesinde ne anlattı?
İşte o saldırgan! Asayiş şubeye getirildi
İşte o saldırgan! Asayiş şubeye getirildi
Özel’e saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı
Özel’e saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı
Saldırının arkasında kim var?
Saldırının arkasında kim var?
Daha Fazla Video Göster