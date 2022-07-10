10 Temmuz 2022, Pazar
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Sağlık üzerinden tehlikeli oyun! TTB, sağlık çalışanlarını siyasete çekiyor
Türk Tabipleri Birliği, kuruluş amacının dışındaki çalışma ve eylemleri ile gündemden düşmüyor. Asıl işi olan hekim hakları ve halk sağlığını bir kenara bırakan Tabipler Birliği, hekimlere şiddet uygulayanlara en ağır cezalar verilmesini sağlayan devlete cephe alıyor. Son olarak doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini fırsat bilen Tabipler Birliği, acıyı siyasete çevirdi.