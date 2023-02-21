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Sağlık ekipleri teyakkuz halinde! Deprem bölgesinde ihbarlara gidiliyor, ihtiyaçlar soruluyor

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 09:10
Afet bölgelerinde Sağlık Bakanlığına bağlı mobil ekipler oluşturuldu. İhbar alınan bölgelere ulaşan sağlıkçılar vatandaşların kontrollerini gerçekleştiriyor. A Haber o çalışmalara yerinde görüntüledi.
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