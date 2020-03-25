Sağlık çalışanlarından koronavirüse karşı #EvdeKal çağrısı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs dünyanın birçok ülkesinde binlerce can aldı. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanları gece gündüz demeden görevlerini en iyi şekilde ifa ederken, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Dr. Ertuğrul Okuyan, Dr. İrfan Şahin, Dr. Gökmen Kum ve Dr. Sinan Varol koronavirüse karşı tüm vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu. Doktorlar çağrıyı Twitter'dan, "Evet durum ciddi,canla başla çalışıyoruz,burayı terk etmeyeceğiz,tıbbi malzeme ve teçhizat eksiğimiz yok. Biz görevimizi yapıyoruz,ya sen görevini yapıyor musun? #EvdeKal" sözleriyle paylaştılar.