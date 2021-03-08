Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu

Dr. Tuğba Taşkın, Bahçelievler Belediyesi'nde PCR testi yapıyordu. CHP’li Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel, Tuğba Taşkın'ın başörtüsünü göstererek tepki çeken kelimeler sarf etti. Olay üzerine Dr. Tuğba Taşkın şikayetçi oldu.

Diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "Ayrımcılık" ve "Hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP meclis üyesi Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini öne sürdü.

CHP Meclis üyesi Temel ise iddiaya yönelik "Cumhuriyet Halk Partililer ya da sol ve radikalciler başı kapalı bir kadın için 'Ya buna muayene olma, ben buna aşı olmam' derler. Ben o sırada bu bakışı eleştirdim. Ancak o arkadaşımız sanırım yanlış anlamış, kendisinden özür dilerim" dedi.