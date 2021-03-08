08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu

Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2021 19:39
Güncelleme:08.03.2021 20:01
Dr. Tuğba Taşkın, Bahçelievler Belediyesi'nde PCR testi yapıyordu. CHP’li Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel, Tuğba Taşkın'ın başörtüsünü göstererek tepki çeken kelimeler sarf etti. Olay üzerine Dr. Tuğba Taşkın şikayetçi oldu.

Diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "Ayrımcılık" ve "Hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP meclis üyesi Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini öne sürdü.

CHP Meclis üyesi Temel ise iddiaya yönelik "Cumhuriyet Halk Partililer ya da sol ve radikalciler başı kapalı bir kadın için 'Ya buna muayene olma, ben buna aşı olmam' derler. Ben o sırada bu bakışı eleştirdim. Ancak o arkadaşımız sanırım yanlış anlamış, kendisinden özür dilerim" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li meclis üyesine suç duyurusu
CHP'li meclis üyesine suç duyurusu
İstanbul'da vakalar artıyor!
İstanbul'da vakalar artıyor!
Başkan Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında kritik temas
Başkan Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında kritik temas
Aynur Uluğtekin, Çiğdem Uçar ve Berna Gözbaşı A Haber'e konuştu
Aynur Uluğtekin, Çiğdem Uçar ve Berna Gözbaşı A Haber'e konuştu
CHP'de 'ulusal birlik' hareketi
CHP'de 'ulusal birlik' hareketi
10 milyonu geçti
10 milyonu geçti
Askeri helikopter neden düştü?
Askeri helikopter neden düştü?
Yeni haftada hava nasıl olacak? Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan A Haber'de uyardı!
Yeni haftada hava nasıl olacak? Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan A Haber'de uyardı!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Normalleşmeyi abarttık mı?
Normalleşmeyi abarttık mı?
Kadına şiddete çok sert tepki!
Kadına şiddete çok sert tepki!
Rakamlarla Ankara Emniyeti'nin başarısı
Rakamlarla Ankara Emniyeti'nin başarısı
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ