Ayasofya ve Sultanahmet'te tarihi restorasyon! Yer altı tünelleri ve gizemli yapılar gün yüzüne çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii’nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarına ilişkin çok kritik açıklamalarda bulundu. Bilimsel veriler ışığında titizlikle sürdürülen dev projede, Ayasofya’nın gizemli yer altı tünellerinden tonlarca dolgu toprak çıkarılarak tarihi doku koruma altına alındı. Bakan Ersoy, "Hiçbir işi bilimsel tetkikleri gerçekleştirmeden ve çağdaş restorasyon gereklerini karşılamadan yapmıyoruz" diyerek çalışmaların şeffaflığına dikkat çekti.