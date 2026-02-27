CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
7 bin robot süpürgenin kontrolünü ele geçirdi!
Teknoloji 7 bin robot süpürgenin kontrolünü ele geçirdi!
Kandil'den gelen mesaj: Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk olmaz
Gündem Kandil'den gelen mesaj: Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk olmaz
İmralı'dan "ikinci aşama" mesajı!
Gündem İmralı'dan "ikinci aşama" mesajı!
Erdoğan: Türkiye'de tarihi bir dönüşüm yaşanıyor
Gündem Erdoğan: Türkiye'de tarihi bir dönüşüm yaşanıyor
Bakan Işıkhan'dan emeklilere destek ödemesi sözleri!
Özel Haber Bakan Işıkhan'dan emeklilere destek ödemesi sözleri!
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ayasofya ve Sultanahmet'te tarihi restorasyon! Yer altı tünelleri ve gizemli yapılar gün yüzüne çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii’nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarına ilişkin çok kritik açıklamalarda bulundu. Bilimsel veriler ışığında titizlikle sürdürülen dev projede, Ayasofya’nın gizemli yer altı tünellerinden tonlarca dolgu toprak çıkarılarak tarihi doku koruma altına alındı. Bakan Ersoy, "Hiçbir işi bilimsel tetkikleri gerçekleştirmeden ve çağdaş restorasyon gereklerini karşılamadan yapmıyoruz" diyerek çalışmaların şeffaflığına dikkat çekti.

Gündemden Videolar

Gergin bekleyiş: ABD-İran masası dağılacak mı?
Gergin bekleyiş: ABD-İran masası dağılacak mı?
AK Gençlik'ten Başkan'a doğum günü sürprizi!
AK Gençlik'ten Başkan'a doğum günü sürprizi!
Narkotik polisinden zehir baronlarına darbe!
Narkotik polisinden zehir baronlarına darbe!
Afganistan-Pakistan sınırı neden karıştı?
Afganistan-Pakistan sınırı neden karıştı?
Çatışmadan son detaylar A Haber'de!
Çatışmadan son detaylar A Haber'de!
Milyoner'e damga vuran anlar: Jokerini kullanmadığına pişman oldu
Milyoner'e damga vuran anlar: Jokerini kullanmadığına pişman oldu
Pakistan-Afganistan savaşının sebebi ne?
Pakistan-Afganistan savaşının sebebi ne?