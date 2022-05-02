02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat rakamlarını duyurdu
Son dakika... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 02 Mayıs 2022 tarihine ait vaka ve vefat rakamlarını içeren koronavirüs (Covid-19) tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 1344 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi. İşte detaylar... .