Sağlık Bakanlığı 6 Haziran 2021'e ait koronavirüs tablosu | Türkiye'de son 24 saatte kaç kişi öldü? Vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı 6 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi. Ayrıca Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştı. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.

Sağlık Bakanlığı 6 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştı.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.