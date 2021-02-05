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Sağlık Bakanlığı 5 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıkladı

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Giriş: 05.02.2021 19:13
Güncelleme:05.02.2021 19:18
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 5 Şubat 2021'e ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 5 Şubat 2021'e ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.

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