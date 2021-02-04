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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı 4 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıkladı

SON DAKİKA | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı 4 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıkladı

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs sayısını açıkladı. İşte 4 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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SON DAKİKA | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı 4 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıkladı

SON DAKİKA: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs sayısını açıkladı. İşte 4 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1501 oldu, 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...

2 ŞUBAT

1 ŞUBAT

31 OCAK

30 OCAK

29 OCAK

28 OCAK

27 OCAK

26 OCAK

25 OCAK

24 OCAK

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika duyurusu! 3 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA DUYURUSU! 3 ŞUBAT 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSU AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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