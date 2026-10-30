Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına tarihi mesaj! Makalede birlik, dayanışma ve ekonomik bütünleşme vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi öncesinde kaleme aldığı "Türk Dünyası Yüzyılı: Dayanışmadan Bütünleşmeye" başlıklı makale, 7 ülkede aynı gün yayımlandı. Türk dünyasında birlik, dayanışma, ekonomik bütünleşme ve ortak savunma iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, Hazar Geçişli Orta Koridor'un sunduğu fırsatları, ortak Türk alfabesini ve KKTC'nin haklarını vurguladı. Ankara Zirvesi ile Türkiye'nin dönem başkanlığını devralacağını belirten Erdoğan, "21'inci yüzyılın 'Türk Dünyası Yüzyılı' olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.