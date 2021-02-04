Son dakika | ABD'de Covid-19 vaka ve ölüm rakamlarında son durum | Ölenlerin sayısı 462.000'i geçti

EN FAZLA VAKA CALIFORNIA'DA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

ABD'de California eyaleti 3 milyon 354 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 455 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 744 binden fazla vakayla Florida izliyor.