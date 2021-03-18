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Sağlık Bakanlığı 18 Mart 2021 Kovid-19 tablosu

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Giriş: 18.03.2021 23:17
Güncelleme:18.03.2021 23:21
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 18 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Günlük Koronavirüs (Kovid-19) Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 81 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Test sayısı 35 milyon 787 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603, vefat sayısı 29 bin 777, ağır hasta sayısı 1503 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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