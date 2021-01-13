Sağlık Bakanlığı 13 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı

SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 12 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. İşte 13 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 12 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu, 9 bin 463 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.