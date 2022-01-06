Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron uyarısı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün Omicron varyantı hakkında uyarı yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım" ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN