06 Ocak 2022, Perşembe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron uyarısı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün Omicron varyantı hakkında uyarı yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım" ifadelerine yer verdi.