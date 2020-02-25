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25.02.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan kalkan uçaktaki Koronavirüs şüphesi üzerine Ankara'ya yapılan zorunlu iniş hakkında konuştu. 140 yolcuda da Koronavirüs tespit edilmediğini açıklayan Bakan Koca, "Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımız gelmek, tedavi olmak isterse elimizden geleni yaparız" ifadelerini kullandı.
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