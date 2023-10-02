02 Ekim 2023, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı ve kapanma açıklaması: Asla uygulanmayacak 85 milyon müsterih olsun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs hakkında son günlerde ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Bakan Koca toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirlerin asla uygulanmayacağını ifade ederken "Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 Milyon müsterih olsun." dedi. İşte detaylar...