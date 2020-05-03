03 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı: Yeniden sarılırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı: Yeniden sarılırız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
03.05.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanlarına hitaben seslendirdiği "Yeniden sarılırız" şarkısının klibini paylaştı. Şarkının, "Yeniden sarılırız zamanı gelince/Isınır yer gök bizi görünce" dizelerini aktaran Bakan Koca, "Bu şarkıdan önce, bu ses, hastane koridorlarında, servislerde duyar gibi olduğumuz sesti. Şimdi 83 milyon duyacak. Sağlık çalışanlarımızın ve toplumun özlemlerini dile getiren Murat Çorak’a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanlarına hitaben seslendirdiği "Yeniden sarılırız" şarkısının klibini paylaştı.

Koca, Twitter adresinden, Murat Çorak'ın sağlık çalışanlarıyla Bakan Koca'ya hitaben seslendirdiği video klibi yayınladı.

Şarkının, "Yeniden sarılırız zamanı gelince/Isınır yer gök bizi görünce" dizelerini aktaran Bakan Koca, "Bu şarkıdan önce, bu ses, hastane koridorlarında, servislerde duyar gibi olduğumuz sesti. Şimdi 83 milyon duyacak. Sağlık çalışanlarımızın ve toplumun özlemlerini dile getiren Murat Çorak'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Koca Twitter'dan paylaştı: Yeniden sarılırız
Bakan Koca Twitter'dan paylaştı: Yeniden sarılırız
Türk Sahil Güvenlik botları Yunan botunu böyle kovaladı
Türk Sahil Güvenlik botları Yunan botunu böyle kovaladı
Başkan Erdoğan'dan ''Bu Yoldan Dönmeyeceğiz'' mesajı
Başkan Erdoğan'dan ''Bu Yoldan Dönmeyeceğiz'' mesajı
Rotschild destekli The Economist’ten 32 yıl önce bitcoin kapağı!
Rotschild destekli The Economist’ten 32 yıl önce bitcoin kapağı!
IMF virüs bahanesiyle ekonomilere el mi koydu?
IMF virüs bahanesiyle ekonomilere el mi koydu?
Rakamlar böyle devam ederse... dedi güzel haberi verdi
"Rakamlar böyle devam ederse..." dedi güzel haberi verdi
Bakan Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Bakan Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Başörtüsü üzerinden İslam düşmanlığı
Başörtüsü üzerinden İslam düşmanlığı
Akşener'den çark HDP'den tepki
Akşener'den çark HDP'den tepki
Son dakika: Bahçeli'den CHP'nin darbe imasına sert tepki |Video
Son dakika: Bahçeli'den CHP'nin darbe imasına sert tepki |Video
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem!
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem!
İngilizlerin bozguna uğratıldığı zafer: Kut-ül Amare...
İngilizlerin bozguna uğratıldığı zafer: Kut-ül Amare...
Daha Fazla Video Göster