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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

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Giriş: 28.07.2020 20:57
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından 28 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri için uyarıda bulundu. Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
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