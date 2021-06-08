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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca COVID-19 aşısında yeni gelişmeyi duyurdu

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Giriş: 08.06.2021 19:13
Güncelleme:08.06.2021 19:14
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda COVID-19 aşısında geçilen yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Koca mesajıda "Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinde COVID-19 aşısıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

Bakan Koca paylaştığı mesajında "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

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