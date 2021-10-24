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Sağanak yağış sonrası sokaklar su altında kaldı! Kastamonu'da sel tehlikesi

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Giriş: 24.10.2021 19:26
Yurt genelinde artan sağanak yağışın ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sokaklar sular altında kaldı. Ekiplerin su baskınlarını önlemek adına çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçe genelinde 11 Ağustos'ta yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış ve çok sayıda ev zarar görmüştü.
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