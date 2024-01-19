Sağanak ve lodos alarmı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için sağanak ve lodos uyarısı var. İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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