Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'dan Suriye-Irak tezkeresine 'hayır' oyu veren CHP ile ilgili önemli tespit

Suriye ve Irak'a asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin evet oylarıyla TBMM'den geçti. CHP ve HDP ise şaşırtmayarak TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu verdi. CHP'nin, 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için tezkereye hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılırken, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin, HDP'nin elinde rehin bir parti olduğunu ifade eden Hilal Kaplan, "Her ne kadar ‘ana muhalefet’ desek de aslında HDP’nin rehininde, elinde olan bir ana muhalefet partisidir." ifadelerini kullandı.