26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'dan Suriye-Irak tezkeresine 'hayır' oyu veren CHP ile ilgili önemli tespit

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'dan Suriye-Irak tezkeresine 'hayır' oyu veren CHP ile ilgili önemli tespit

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2021 22:43
Suriye ve Irak'a asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin evet oylarıyla TBMM'den geçti. CHP ve HDP ise şaşırtmayarak TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu verdi. CHP'nin, 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için tezkereye hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılırken, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin, HDP'nin elinde rehin bir parti olduğunu ifade eden Hilal Kaplan, "Her ne kadar ‘ana muhalefet’ desek de aslında HDP’nin rehininde, elinde olan bir ana muhalefet partisidir." ifadelerini kullandı.
Kaplan’dan Suriye-Irak tezkeresine ’hayır’ oyu veren CHP ile ilgili önemli tespit
Kaplan'dan Suriye-Irak tezkeresine 'hayır' oyu veren CHP ile ilgili önemli tespit
İstanbul’da yine metro arızası! Vatandaş isyan etti
İstanbul'da yine metro arızası! Vatandaş isyan etti
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
HDP’li Buldan’ın tezkereye evet dediği o anlar
HDP'li Buldan'ın tezkereye evet dediği o anlar
HDP’li Pervin Buldan Suriye - Irak Tezkeresi’ne evet dedi
HDP'li Pervin Buldan Suriye - Irak Tezkeresi'ne evet dedi
Erdoğan’dan canlı yayında Ermenistan’a mesaj
Erdoğan'dan canlı yayında Ermenistan'a mesaj
Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
ABD’den ’’Türkiye’’ açıklaması
ABD'den ''Türkiye'' açıklaması
Başkan Erdoğan Azerbaycan’da resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
HDP için TÜRKİYE’yi sildi!
HDP için TÜRKİYE'yi sildi!
CHP’den tezkereye ’Hayır’ oyu!
CHP'den tezkereye 'Hayır' oyu!
CHP’den Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu
CHP'den Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu
Daha Fazla Video Göster