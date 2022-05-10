Sabah Gazeteci Yazarı Mahmut Övür'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Biriken öfke taştı! Kendi ektiklerini kendileri biçiyorlar

Sabah Gazeteci Yazarı Mahmut Övür, son günlerde CHP'lilerin Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirilerini yorumladı. Övür, Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar kriz anlarında görevinin başında olmamasını hatırlatarak "Sonucun hayal kırıklığı olması kaçınılmazdı" dedi. Mahmut Övür, eleştirilerin sadece bu geziyle ilgili olmadığını, biriken öfkenin taştığını savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) son günlerin en sıcak gündemi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gezi ile ilgili eleştirilere verdiği yanıt CHP ve ona yakın medyada ipleri iyice gerdi.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, eleştirilerin sadece bu geziyle ilgili olmadığını, biriken öfkenin taştığını savunuyor.

İmamoğlu'nun İstanbul için hizmet üretmemesinin en önemli problem olduğunu ifade eden Övür, şu yorumlarda bulundu;

"TOPLUMUN SORUNLARINI ÇÖZMEK ÜZERE KURULU AKTÖR DEĞİL"

"İmamoğlu, bir gezi sonrası enteresan bir şekilde geçmişte iktidara yakın duran gazetecileri de otobüse almasıyla bir tartışma başladı ve tepki doğdu. Aslında o tepki sadece gazetecilere karşı bir tepki değil. Bütün bu yalan üzerine kurulu. Gerçekten toplumun sorunlarını çözmek üzere kurulu bir siyasi aktör değil. Algılar üzerinden bir siyasi aktör olan birinin ortaya çıkardığı sonuçtur diye düşünüyorum.

"KENDİ EKTİKLERİNİ KENDİLERİ BİÇİYORLAR"

Burada inanılmaz bir nefret, öfke ve sosyolojisi var. Farklı bir görüş ve açıklamaya tahammülü yok. Bir biçimde kendi ektiklerini kendileri biçiyorlar. İmamoğlu'nun seçimi kazandığı andan itibaren girdiği siyasi bir hava vardı. 'Bir Kahramanın Yolculuğu' diye kitaplar yazıldı ve havaya sokuldu. Son 10-15-20 yıldır her girdiği seçimi kaybeden bir sosyoloji ve onun siyasi partileri var. Bunlar sürekli arayış içindeler. Ama dönüp bu seçimleri neden kaybediyoruz? İktidar olamıyoruz? sorusunu sormak yerine Türkiye'nin meseleleri neler? Hangi toplumsal kesim neyi bekliyor? konusunda güven veren onları ikna eden siyaset üretmek yerine kendi yarattıkları kahramanlar, aktörler üzerinden bir algı oluşturmaya yeni bir yolculuğa çıkmaya çalışıyorlardı. O yolculuğun önemli isimlerinden biri de İmamoğlu idi. Nefret kendilerini öyle etkilemiş ki, başka bir şey düşünemez hale gelmişler. Ve kendi kahramanları ufak bir hata yaptığında yerle bir etmekten kaçınmıyorlar."



