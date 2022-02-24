Rusya’nın Ukrayna'da harekat başlattığı noktalar

Putin’in Donetsk ve Luhansk tanımasının ardından Rusya ordusu bugün harekata başladı ve Kiev dahil olmak üzere çeşitli askeri havalimanlarını vurdu. Ukrayna ise 5 askeri uçağın düşürüldüğünü ifade etti. Kiev’de halk ise bölgeyi terk etmeye başladı ve sirenler çaldı. Peki Rusya nerelere harekat başlattı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınından A News Haber Koordinatörü Orhan Sali aktardı.

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