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Rusya’nın Ukrayna'da harekat başlattığı noktalar

A Haber
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Giriş: 24.02.2022 10:04
Putin’in Donetsk ve Luhansk tanımasının ardından Rusya ordusu bugün harekata başladı ve Kiev dahil olmak üzere çeşitli askeri havalimanlarını vurdu. Ukrayna ise 5 askeri uçağın düşürüldüğünü ifade etti. Kiev’de halk ise bölgeyi terk etmeye başladı ve sirenler çaldı. Peki Rusya nerelere harekat başlattı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınından A News Haber Koordinatörü Orhan Sali aktardı.
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