Rusya'nın komuta merkezi vuruldu! Tümgeneral Simonov öldürüldü iddiası

Ukrayna'nın doğusundaki İzyum kentinde üst düzey Rus subayların bulunduğu bir komuta merkezi füzelerle vuruldu. Saldırıda 200'den fazla Rus askerinin öldüğü iddia edilirken Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un da ölümden döndüğü öne sürüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Mert Hacıalioğlu'nun bölgeden aktardıkları:

"Bu iddia 2 gün önce gündeme geldi ama henüz bir açıklama yapılmadı. İzyum kentine bir saldırı yapıldı ancak '200 asker ve Tümgeneral Simonov öldüğü ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un yaralandığı' iddiaları doğru mu önemli olan bu.

Saldırıda Gerasimov'un şarapnellerden dolayı sağ bacağından yaralandığı ve tedavi edildiği gelen bilgiler arasında. Tüm bunlar hala iddia boyutunda. Yine iddialara göre Ukrayan burada yapılan gizli toplantıya saldırı yapıyor."