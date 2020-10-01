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Rusya'dan flaş iddia: Karabağ'da üçüncü ülkelerin askerleri çatışıyor

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Giriş: 01.10.2020 16:31
Güncelleme:01.10.2020 16:50
Rusya'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren çatışmalarla ilgili yeni açıklama geldi. Rusya, tarafları Moskova'ya davet etti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Karabağ'da üçüncü ülkelerin askerlerinin çatıştığını iddia etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.
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