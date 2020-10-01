Rusya'dan flaş iddia: Karabağ'da üçüncü ülkelerin askerleri çatışıyor

Rusya'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren çatışmalarla ilgili yeni açıklama geldi. Rusya, tarafları Moskova'ya davet etti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Karabağ'da üçüncü ülkelerin askerlerinin çatıştığını iddia etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.