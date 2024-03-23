23 Mart 2024, Cumartesi
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Rusya’da konser salonunda katliam! Perde arkasında ne var? Rusya nasıl karşılık verecek?
Son dakika haberi... Rusya'nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en 93 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Saldırının perde arkasını A Haber canlı yayınına konuk olan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl değerlendirdi.