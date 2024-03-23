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Rusya’da konser salonunda katliam! Perde arkasında ne var? Rusya nasıl karşılık verecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2024 12:21
Son dakika haberi... Rusya'nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en 93 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Saldırının perde arkasını A Haber canlı yayınına konuk olan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl değerlendirdi.
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