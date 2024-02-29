Rusya ve Ukrayna savaşında barış umudu! Başkan Erdoğan'ın kritik çağrısı dünya medyasında

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın faturası giderek katlanıyor. Başkan Erdoğan tüm dünyayı etkileyen savaşın çözümü için iki ülkeye de kritik bir çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan'ın barış sözleri ise dünya medyasında oldukça ses getirdi.

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