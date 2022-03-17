Rusya - Ukrayna savaşında çarpıcı iddia! Masa ısınıyor: 15 maddelik barış planı iddiası

Son dakika Ukrayna haberi... Rusya – Ukrayna savaşı 22. gününe girdi. Rusya ile Ukrayna'nın barış konusunda anlaştığı ve 15 maddelik bir barış planı olduğu iddia edildi. Peki bu maddeler neler? Ukrayna tarafsızlığını ilan edip ordusunu sınırlandıracak mı? Rus birliklerin Ukrayna’da ilerleyişi hangi stratejide devam ediyor? A News Haber Koordinatörü Orhan Sali ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN