11 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Rusya-Ukrayna savaşında 3. ateşkes: A Haber'de çarpıcı yorum: Putin Türkiye'ye güveniyor
Rusya-Ukrayna savaşında 3. ateşkes: A Haber’de çarpıcı yorum: Putin Türkiye’ye güveniyor

Rusya-Ukrayna savaşında 3. ateşkes: A Haber'de çarpıcı yorum: Putin Türkiye'ye güveniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.05.2025 03:00
Rusya lideri Putin, yaptığı açıklamada Ukrayna ile kalıcı ateşkesin sağlanmasını istediklerini ifade ederek 3. ateşkes süreci için 15 Mayıs'ta İstanbul'da müzakerelerin başlayacağını duyurdu. Sürece ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki önemine değinerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Rusya-Ukrayna savaşında 3. ateşkes: A Haber’de çarpıcı yorum: Putin Türkiye’ye güveniyor
Rusya-Ukrayna savaşında 3. ateşkes: A Haber’de çarpıcı yorum: Putin Türkiye’ye güveniyor
Rusya-Ukrayna savaşında 3. ateşkes: A Haber'de çarpıcı yorum: Putin Türkiye'ye güveniyor
Terörsüz Türkiye sürecinde PKK ne zaman silah bırakacak?
Terörsüz Türkiye sürecinde PKK ne zaman silah bırakacak?
ANALİZ| Terörsüz Türkiye’nin rotası nasıl çizildi?
ANALİZ| Terörsüz Türkiye'nin rotası nasıl çizildi?
Güvenlikti... Şirket sahibi oldu!
Güvenlikti... Şirket sahibi oldu!
PKK kongresi toplandı sıra fesihte!
PKK kongresi toplandı sıra fesihte!
Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Fidan’dan Suriye açıklaması: Toprak bütünlüğü çok önemli!
Fidan'dan Suriye açıklaması: Toprak bütünlüğü çok önemli!
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı!
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı!
Vali Gül’den kazaya ilişkin açıklama!
Vali Gül'den kazaya ilişkin açıklama!
İstanbul’da iki metrobüs çarpıştı! İşte kaza anı
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! İşte kaza anı
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! "Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek"
Deprem bölgesinde tüm konut projeleri başladı
"Deprem bölgesinde tüm konut projeleri başladı"
Daha Fazla Video Göster