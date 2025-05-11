Rusya-Ukrayna savaşında 3. ateşkes: A Haber’de çarpıcı yorum: Putin Türkiye’ye güveniyor

Rusya lideri Putin, yaptığı açıklamada Ukrayna ile kalıcı ateşkesin sağlanmasını istediklerini ifade ederek 3. ateşkes süreci için 15 Mayıs'ta İstanbul'da müzakerelerin başlayacağını duyurdu. Sürece ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki önemine değinerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.