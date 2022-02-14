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Rusya - Ukrayna savaşı Türkiye'yi nasıl etkiler?

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Giriş: 14.02.2022 00:06
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Stratejist Coşkun Başbuğ olası Rusya - Ukrayna savaşının Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin doğrudan bir hedef olmayacağını söyleyen Başbuğ, bu sürecin Türkiye için fırsat olabileceğini belirtti. İşte detaylar...
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