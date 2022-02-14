14 Şubat 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya - Ukrayna savaşı Türkiye'yi nasıl etkiler?
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Stratejist Coşkun Başbuğ olası Rusya - Ukrayna savaşının Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin doğrudan bir hedef olmayacağını söyleyen Başbuğ, bu sürecin Türkiye için fırsat olabileceğini belirtti. İşte detaylar...