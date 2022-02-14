Rusya - Ukrayna savaşı Türkiye’yi nasıl etkiler?

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Stratejist Coşkun Başbuğ olası Rusya - Ukrayna savaşının Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin doğrudan bir hedef olmayacağını söyleyen Başbuğ, bu sürecin Türkiye için fırsat olabileceğini belirtti. İşte detaylar...