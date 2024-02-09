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Rusya Irak'ta petrol mü arayacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 12:44
Rus enerji şirketi Gazprom Neft, Irak hükümetinin kararı üzerine, Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde petrol sahasını geliştirecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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