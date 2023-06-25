Rusya ile Wagner krizinin 1 günlük şifreleri! Rus siyaset bilimci Sergey Markov A Haber'de kritik yorumlarda bulundu

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rus hükümeti arasında büyük bir kriz patlak verdi. Wagner Başkanı Yevgeny Prigojin'in sözleri ile tansiyon yükseldi. Rus ordusunun Wagner askerlerini vurduğunu öne süren Prigojin, Moskova yönetimine adeta savaş ilan etti. 1 gün boyunca sorun savaşın şifrelerini Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov A Haber'de yorumladı. Markov, "Prigozhin'i tanıyorum. İnsanları öldürmeyi seviyor" ifadelerini kullandı.