Rusya doğal gazı kesecek mi? Ukrayna işgaline altın ve doların tepkisi ne oldu?

Rusya ile Ukrayna'nın arasında yaşanan gerilimin ardından Putin'in verdiği emirle birlikte Rus askerleri Ukrayna'ya giriş yaptı. Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak yaşanan krizin dünya üzerinde yaratacağı ekonomik krizin detaylarını paylaştı. Okşak Rusya'nın Avrupa'ya verdiği doğal gaz konusunda yapabileceklerini paylaşırken, dolar ve altın fiyatlarında artış yaşandığını belirtti. Peki Rusya doğal gazı keser mi? Rusya'nın Ukrayna işgaline altın ve doların tepkisi ne oldu? İşte detaylar...