23 Ocak 2024, Salı
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Rüşvet operasyonunda şoke eden detaylar! Ölüm villalarına belediye onayı
CHP'li Hasan Akgün'ün başkanı olduğu Büyükçekmece Belediyesi'nin, temel atılmadan inşa edilen 140 lüks villalık projeye rüşvet karşılığı imar verdiği ortaya çıkmış, Belediye başkan yardımcısı ve imar müdürünün de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Rüşvet operasyonuna konu olan villa projesini bilirkişi inceledi. Soruşturma dosyasına konulan fotoğraflarda villaların temeli olmadan, fore kazık çakılmadan kum ve kömür karışımı zemin üzerine inşa edildiği görüldü.