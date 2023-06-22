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Rum kesiminden terör örgütü EOKA'ya övgü! KKTC'den Rum kesimine "EOKA" tepkisi

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 08:40
Rum kesiminden terör örgütü EOKA'ya övgüler geldi. “EOKA'yı gelecek nesillere aktarmalıyız" ifadelerinin kullanıldığı açıklamaya KKTC'den de sert tepki geldi. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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