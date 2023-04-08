08 Nisan 2023, Cumartesi
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Romanlar ile İftar Buluşması’nda Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen Romanlar ile İftar Buluşması’nda konuştu. Başkan Erdoğan seçimlerde başarı hanelerine yeni yıldızlar ekleyeceklerini ifade ederken Roman vatandaşlara da "Sosyal medyada yayılan ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz." ifadeleriyle seslendi. İşte detaylar...