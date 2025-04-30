Roma’da Erdoğan-Meloni zirvesi: İtalya, AB sürecimize desteğini sürdürüyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin başkanlığında gerçekleşen Türkiye–İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında iki ülke arasında 11 yeni anlaşmaya imza atıldı. Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminde hedefin 40 milyar dolar olduğunu belirterek yeni iş birliği alanlarının açıldığını vurguladı. Erdoğan, temasları kapsamında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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