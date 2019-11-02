02 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
02.11.2019

Rize'de heyelan! Yollar ulaşıma kapandı...

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yapılan uyarılar Rize ve Artvin'de etkisini göstermeye başladı. Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönünün ulaşıma kapanması üzerine de ekipler çalışma başlattı. Öte yandan yağışın kentte yarın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkisinde meydana gelen toprak kayması, Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize istikametinden Artvin istikametine giden yönünün kapanmasına neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi, Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. İl genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur sonrasında Yeşilköy mevkisinde toprak kayması gerçekleşti. Toprağın yolu kapatmasın sonrasında Rize istikametinden, Artvin istikametine giden yol kapandı. Polis ekipleri kapanan yola şerit çekerek, trafiği ters yönden ve tek şeritten akmasını sağladı.

Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından temizleme çalışmaları başladı. Çalışmaların ardından toprak altında kalan herhangi bir araç olmadığı öğrenildi.

Bölgede elektrik olmadığı öğrenilirken, söz konusu yolun bu gece trafiğe açılmayacağı belirtildi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rize'de heyelan!
Rize'de heyelan!
Ülkemiz kendisini ispat etmiştir
"Ülkemiz kendisini ispat etmiştir"
Vahşet! Teröristin telefonundan çıktı
Vahşet! Teröristin telefonundan çıktı
HDP'nin tehdidi CHP'de anında karşılık buldu!
HDP'nin tehdidi CHP'de anında karşılık buldu!
Kahraman şehit polis Fethi Sekin anısına...
Kahraman şehit polis Fethi Sekin anısına...
Yakalanan 18 Esad askeri böyle teslim edildi
Yakalanan 18 Esad askeri böyle teslim edildi
Bakan Kurum: İBB'nin zaten öyle bir yetkisi yok
Bakan Kurum: İBB'nin zaten öyle bir yetkisi yok
YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad'da kazdığı terör hendekleri A Haber kamerasına yansıdı
YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad'da kazdığı terör hendekleri A Haber kamerasına yansıdı
Makam aracındaki Türk bayrağını öptü
Makam aracındaki Türk bayrağını öptü
Hakkari'de terör operasyonu
Hakkari'de terör operasyonu
Emine Erdoğan 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi programında konuştu
Emine Erdoğan "2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi" programında konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü...
Daha Fazla Video Göster